المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 57 وظيفة شاغرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن وجود 57 وظيفة شاغرة ويرغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

شروط وظائف المركز الوطني للأرصاد

وأشار المركز إلى أنه يشترط في المرشحين لشغل تلك الوظائف توفر الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية.

وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات الخاصة بكل وظيفة.

إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF.

يتم التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام عبر الموقع الإلكتروني.

وظائف الأرصاد الجوية

يذكر أنه في وقت سابق أعلن المركز عن توفر 8 وظائف لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بجنيف – سويسرا على المسميات التالية :

1- مسؤول الاتصالات

2- مسؤول البرنامج المساعد (وظيفتان)

3- مُحلل بيانات

4- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية

5- رئيس قسم شبكات المراقبة والقياس

6- مسؤول علمي

7- قائد خطة تنفيذ الاستراتيجية