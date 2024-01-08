المركز الوطني للأرصاد يعلن عن 57 وظيفة شاغرة ريال مدريد يحلم باللقب الثالث في السعودية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء عرض برتغالي لضم جوتا أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم فهد الأحمدي: اختيار أصدقائك أهم تقنيات الحظ السعيد الوفاء لأدباء عسير الراحلين ندوة حوارية في مهرجان الكُتاب والقراء ريما بنت بندر: المرأة السعودية تفوقت بكافة المجالات بما فيها الأمن والدفاع
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن وجود 57 وظيفة شاغرة ويرغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار المركز إلى أنه يشترط في المرشحين لشغل تلك الوظائف توفر الشروط التالية :
يذكر أنه في وقت سابق أعلن المركز عن توفر 8 وظائف لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بجنيف – سويسرا على المسميات التالية :
1- مسؤول الاتصالات
2- مسؤول البرنامج المساعد (وظيفتان)
3- مُحلل بيانات
4- مسؤول الاتصالات الاستراتيجية
5- رئيس قسم شبكات المراقبة والقياس
6- مسؤول علمي
7- قائد خطة تنفيذ الاستراتيجية