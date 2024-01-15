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منعًا لحوادث السير

المرور: انشغالك بالهاتف المحمول يهدد سلامتك أثناء القيادة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥١ مساءً
المرور: انشغالك بالهاتف المحمول يهدد سلامتك أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بالحذر من عدم الانشغال باستخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، منعًا للحوادث.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنه “انشغالك بالهاتف المحمول أثناء القيادة يهدد سلامتك وسلامة من حولك”.

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أضرار استخدام الجوال أثناء القيادة

يذكر أن الإدارة العامة للمرور كشفت في وقت سابق، عن الأضرار التي تحدث جراء استخدام الجوال أثناء القيادة، وشملت انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.

كما تضمنت التسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

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