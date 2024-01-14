المرور: تقيدوا بالسرعة المحددة أثناء القيادة منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 12060 نقطة فيديو.. أنس الشبرمي يحكي قصته مع التايكوندو بعد اقتناص الحزام الأسود الدولي الجماهير تتوقع تألق طلال حاجي بكأس آسيا 2023 محمد الحسن متحدثًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات استشهاد 127 فلسطينيًا في اليوم الـ100 للقصف الإسرائيلي على غزة موعد حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” 2023 والقنوات الناقلة صالح العمري: الأخضر مرشح لحصد كأس آسيا 2023 حركة انسيابية بميناء الملك عبدالعزيز بعد إخماد الحريق
دعت الإدارة العامة للمرور، مجددًا إلى التقيد بالسرعة المحددة للطريق، محذرة من التباطؤ أثناء قيادة المركبة.
وقالت إدارة المرور على حسابها على منصة “إكس”، إن التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت أن التقيد بالسرعة المحددة للطريق أثناء القيادة يحافظ على انسيابية حركة السير.
التقيد بالسرعة المحددة للطريق أثناء القيادة يحافظ على انسيابية حركة السير.
#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/qEHR0iczrw
— المرور السعودي (@eMoroor) January 14, 2024
وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق واستخدام الإشارات التنبيهية، من أجل قيادة آمنة للجميع.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل تغيير المسار التأكد من عدة أمور تتمثل في:
1- إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كافِ.
2- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.
3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.