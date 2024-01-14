المرور: تقيدوا بالسرعة المحددة أثناء القيادة

دعت الإدارة العامة للمرور، مجددًا إلى التقيد بالسرعة المحددة للطريق، محذرة من التباطؤ أثناء قيادة المركبة.

التباطؤ خطر جسيم

وقالت إدارة المرور على حسابها على منصة “إكس”، إن التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأوضحت أن التقيد بالسرعة المحددة للطريق أثناء القيادة يحافظ على انسيابية حركة السير.

التقيد بالسرعة المحددة للطريق أثناء القيادة يحافظ على انسيابية حركة السير. #المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/qEHR0iczrw — المرور السعودي (@eMoroor) January 14, 2024

الالتزام بالمسارات المحددة

وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق واستخدام الإشارات التنبيهية، من أجل قيادة آمنة للجميع.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها، إنه على قائد المركبة قبل تغيير المسار التأكد من عدة أمور تتمثل في:

1- إعطاء الإشارات اللازمة قبل الانتقال بين المسارات بوقت كافِ.

2- عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

3- التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.