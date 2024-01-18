المرور: لا تتركوا طفلكم وحيدًا بالمركبة حتى لو دقائق

أعادت الإدارة العامة للمرور، التحذير من ترك الطفل وحيدًا في المركبة حتى لو لبضع دقائق؛ حيث إنه خطر يهدد حياته.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة “إكس”: “ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق خطر يهدد حياته”.

وضع الأطفال في الأماكن المخصصة

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت، في وقت سابق، أهمية وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وعدم السماح بجلوسهم مع المرافق في المقعد الأمامي.

وقالت إدارة المرور: “يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص”.

ويعتبر عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال مخالفة بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.