المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق.

تفاصيل المخالفات

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.

ونشرت إدارة المرور، إنفوجرافًا على حسابها بمنصة “إكس”، يكشف تفاصيل المخالفات بالأرقام في مختلف المناطق، حيث جاءت محافظة جدة على رأس القائمة في عدد الدراجات الآلية المخالفة بواقع 701 دراجة مخالفة.

الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.