ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق مواطن يرسم شعار السعودية بالنباتات البرية برفحاء نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية جانب من جاهزية الجوازات لخدمة المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى سدايا تدرب 180 مواطنًا في معسكرات LLM كرم النبلاء.. سائحة فرنسية تتلقى ضيافة لا تنسى من شاب سعودي المعاجم الرقمية لمجمع الملك سلمان تسهم في تحسين زيارة الحاج والمعتمر رقم قياسي لـ منتخب اليابان في كأس آسيا بعثة الاتحاد تصل دبي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
ونشرت إدارة المرور، إنفوجرافًا على حسابها بمنصة “إكس”، يكشف تفاصيل المخالفات بالأرقام في مختلف المناطق، حيث جاءت محافظة جدة على رأس القائمة في عدد الدراجات الآلية المخالفة بواقع 701 دراجة مخالفة.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.