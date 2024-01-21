المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، اليوم الأربعاء.

مزاد اللوحات الإلكترونية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المزاد سيستمر حتى غد الاثنين 22 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

خطوات الاشتراك في المزاد

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد من خلال الخطوات التالية:

– أولاً الدخول إلى منصة أبشر

– ثم اختيار خدماتي

– اختيار المرور

– ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.