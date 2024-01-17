المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي

أظهر مقطع فيديو امتداد المساحات الخضراء على مد البصر في روضة السبلة شرق الزلفي بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

ووثق المقطع، انتشار العشب والكلأ والأشجار والأزهار وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الربيعية في روضة السبلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.