المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015 ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر وظائف بعدة تخصصات إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان
أظهر مقطع فيديو امتداد المساحات الخضراء على مد البصر في روضة السبلة شرق الزلفي بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
ووثق المقطع، انتشار العشب والكلأ والأشجار والأزهار وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الربيعية في روضة السبلة.
📍ربيع روضة السبلة 😍👌🏻
شرق #الزلفي
📸 عبدالله البرغش
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. pic.twitter.com/9g0KrmbSY3
— طقس (@tqqs) January 17, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.