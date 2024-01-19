المسعف المطيري يستجيب لمكالمة طفلة أنقذت أمها فما قصته؟

موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا كواليس موافقة حمدالله على تسوية قضيته مع النصر شروط استفادة الأرامل من سكني دليل يُقرب كاسيميرو من النصر تفاصيل إصابة ناصر الدوسري في تدريبات المنتخب السعودي أكبر شركة لحوم ودواجن بالعالم تخطط لاستثمار ملياري في السعودية موقف المستفيد من حساب المواطن حال وجود سجل تجاري للتابع ثلاثية تُهدي السنغال ضد الكاميرون بطاقة التأهل لدور الـ16 ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟ كتم الهم قد يسبب الجلطة
استطاع المسعف عبدالله دعيج المطيري، من الهلال الأحمر، التعامل بنجاح مع بلاغ طفلة، ساهم في إنقاذ أمها؛ ليُمثل بذلك قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف.
ونشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة إكس مقطع فيديو عن قصة بلاغ لطفلة، أنقذت أمها، حيث دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: “ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم”. وطلب حينها إرسال موقعهم عبر الواتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.
وأثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، وقال عند تكريمه: “عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني”، لافتًا إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها ..
المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..
نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2024