لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار صعود السعودية كمركز تكنولوجي عالمي يجعلها المنافس الأقوى لأمريكا وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024
انضم المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة إلى قائمة المعلقين في قنوات ssc السعودية، علمًا بأنه كان يعمل في قنوات أون تايم سبورتس المصرية.
وقالت شركة الرياضة السعودية في تدوينة على حسابها بفيسبوك: ” قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق الرياضي حاتم بطيشه إلى قافلة معلقيها المتميزين”.
يشار إلى أن قنوات ssc تضم العديد من المعلقين والمحللين المصريين، من أجل تحقيق أفضل تغطية لفعاليات دوري روشن، والبطولات الأخرى، التي تحتضنها المملكة، ويأتي على رأسهم: