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بعد مدحت شلبي وبلال علام

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
المواطن - فريق التحرير

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انضم المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة إلى قائمة المعلقين في قنوات ssc السعودية، علمًا بأنه كان يعمل في قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

وقالت شركة الرياضة السعودية في تدوينة على حسابها بفيسبوك: ” قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق الرياضي حاتم بطيشه إلى قافلة معلقيها المتميزين”.

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الطاقم المصري في قنوات ssc

يشار إلى أن قنوات ssc تضم العديد من المعلقين والمحللين المصريين، من أجل تحقيق أفضل تغطية لفعاليات دوري روشن، والبطولات الأخرى، التي تحتضنها المملكة، ويأتي على رأسهم:

  • أحمد عفيفي
  • حازم إمام
  • بلال علام
  • مدحت شلبي
  • أحمد عز
  • تامر بدوي.
مدحت شلبي
شلبي

من هو حاتم بطيشة؟

  • بدأ حاتم بطيشة مسيرته من قناة النيل الرياضية.
  • يعد بطيشة من أفضل المعلقين المصريين الذين برزوا في حقبة التسعينيات.
  • هو شاعر ومذيع، وينتمي إلى أسرة إذاعية، فوالده الإذاعي عمر بطيشة.
  • سبق لبطيشة العمل في مجموعة قنوات bein sports لمدة 10 سنوات.

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