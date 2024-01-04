المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

انضم المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة إلى قائمة المعلقين في قنوات ssc السعودية، علمًا بأنه كان يعمل في قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

وقالت شركة الرياضة السعودية في تدوينة على حسابها بفيسبوك: ” قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق الرياضي حاتم بطيشه إلى قافلة معلقيها المتميزين”.

الطاقم المصري في قنوات ssc

يشار إلى أن قنوات ssc تضم العديد من المعلقين والمحللين المصريين، من أجل تحقيق أفضل تغطية لفعاليات دوري روشن، والبطولات الأخرى، التي تحتضنها المملكة، ويأتي على رأسهم:

أحمد عفيفي

حازم إمام

بلال علام

مدحت شلبي

أحمد عز

تامر بدوي.

من هو حاتم بطيشة؟