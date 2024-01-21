Icon

الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي Icon المنتخب السعودي يطارد الفوز الثالث أمام قيرغيزستان Icon حرس الحدود لـ المتنزهين والباحثين عن الفقع: احذروا الاقتراب من المناطق الحدودية Icon المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon 6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء Icon جريان سيل وادي الحفياء في العرضيات Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 214 ريالاً Icon روسيا: مناورات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول والثاني ثانوي للبنين والبرامج التدريبية الفصلية

المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة اليوم, فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي، لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول والثاني ثانوي للبنين, والبرامج التدريبية الفصلية.

التخصصات المتاحة

وتشمل الدبلومات المتاحة تخصصات الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات, والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والإنتاج، والتبريد والتكييف، حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وله أولوية القبول في الكلية التقنية.

قد يهمّك أيضاً
8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال

8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال

الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا

الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر
الرياضة

الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر

الرياضة
5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان
السعودية اليوم

5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان

السعودية اليوم
3 ساعات جراحية لتحرير المشيمة تنقذ حياة سيدة حامل وجنينها ببريدة
السعودية اليوم

3 ساعات جراحية لتحرير المشيمة تنقذ حياة...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

السعودية اليوم
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها
السعودية اليوم

آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة...

السعودية اليوم
ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
السعودية اليوم

ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في...

السعودية اليوم
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم