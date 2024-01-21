المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم

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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالباحة اليوم, فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي، لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول والثاني ثانوي للبنين, والبرامج التدريبية الفصلية.
وتشمل الدبلومات المتاحة تخصصات الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات, والإلكترونيات، والحاسب الآلي، والإنتاج، والتبريد والتكييف، حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وله أولوية القبول في الكلية التقنية.