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يجب أن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة

ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. الملابس محتشمة شرط والضيقة ممنوعة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢١ مساءً
ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. الملابس محتشمة شرط والضيقة ممنوعة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.

ضوابط

وتتضمن تلك الضوابط، عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة، مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل، بحسب “الإخبارية”.

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كذلك تتضمن تلك الضوابط، الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء ملابس ضيقة أو مفتوحة أو قصيرة، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور، وكذلك يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي والامتناع عن قصات الشعر الغريبة.

وأيضًا أن يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف للسيدات، وتمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.

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