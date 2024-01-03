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الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

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