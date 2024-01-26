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 الذي وقع في مقاطعة يونان والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الانهيار الأرضي

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الانهيار الأرضي
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ.

وقال سمو ولي العهد:”بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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