شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند إحباط تهريب 135 كيلو قات في جازان تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يوتيوب تواصل حربها على أدوات منع الإعلانات ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.
وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.