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الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

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ولي العهد يهنئ

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

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