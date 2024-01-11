الملك فيصل العالمية تكشف سبب حجب جائزة اللغة العربية

كشفت جائزة الملك فيصل العالمية عن سبب حجب جائزة اللغة العربية والأدب لعام 2024.

مسيرة طويلة

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية: إن المؤسسة عريقة تقترب من عامها الخمسين ولديها 5 مؤسسات كبرى، وكل هذه المؤسسات تسهم في التعليم والعلم وإنتاج الأبحاث، وأصبحت مؤسسة الملك فيصل مظلة للعديد من الأنشطة.

سبب حجب الجائزة

وتابع أن حجب الجائزة يحدث أحيانًا واللجان التي تختار الأعمال المرشحة رأت أن الأعمال التي قُدمت هذا العام لا ترقى لمعايير الجائزة بدلًا من أن تُعطى إلى جهات أو أفراد لا يكونون في مستوى الجائزة.

ولفت إلى أنه يتم فقط الإعلان عن من يفوز وليس من تقدم للجائزة.