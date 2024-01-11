الملك فيصل العالمية تكشف سبب حجب جائزة اللغة العربية 3 عقوبات لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت مرافق عامة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا لقطات ليلية من أجواء الهدا من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟ جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية الاتفاق يستهدف ضم نجم تشيلسي السعودية تؤكد حرصها البالغ لوحدة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى
كشفت جائزة الملك فيصل العالمية عن سبب حجب جائزة اللغة العربية والأدب لعام 2024.
وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية: إن المؤسسة عريقة تقترب من عامها الخمسين ولديها 5 مؤسسات كبرى، وكل هذه المؤسسات تسهم في التعليم والعلم وإنتاج الأبحاث، وأصبحت مؤسسة الملك فيصل مظلة للعديد من الأنشطة.
وتابع أن حجب الجائزة يحدث أحيانًا واللجان التي تختار الأعمال المرشحة رأت أن الأعمال التي قُدمت هذا العام لا ترقى لمعايير الجائزة بدلًا من أن تُعطى إلى جهات أو أفراد لا يكونون في مستوى الجائزة.
ولفت إلى أنه يتم فقط الإعلان عن من يفوز وليس من تقدم للجائزة.