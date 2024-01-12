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المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٦ صباحاً
المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر
المواطن - واس

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تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.
وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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