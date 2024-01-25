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عندما تكون أسرع من 30 كلم في الساعة

المناطق الجبلية أفضل للكشتة حال هبات الرياح الشديدة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٧ مساءً
المناطق الجبلية أفضل للكشتة حال هبات الرياح الشديدة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن أهم عنصر جوي يجب النظر إليه عند الكشتة والقيام بالرحلات البرية هي سرعة الرياح خاصة هبات الرياح.

الكشتة والرياح

وأوضح المسند عبر حسابه على منصة “إكس” أنه في حال كانت هبات الرياح شديدة، وأسرع من 30 كلم في الساعة، والشخص في موقع رملي، يجب عدم القيام بالكشتة.

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وأضاف أنه في حال كان الشخص في منطقة جبلية، أو صخرية (قد) يكون الأمر أهون لكن له الخيار.

وأشار إلى أن تحديد سرعة معينة للرياح من أجل الكشتة أو المكوث في المنزل متغيرة وتعتمد على عوامل كثيرة منها: طبيعة الأرض، درجة الحرارة، نسبة الغطاء النباتي، تفكك التربة، وجود مصدات كالجبال وغيرها، ورطوبة التربة.

وحث على الاعتماد على برنامج Windy بالعربي عند الكشتة، وذلك عبر الخطوات التالية:

  • اختيار الرياح ثم هبات الرياح.
  • ضع المؤشر على الموقع المستهدف.
  • اذهب إلى اليوم المستهدف للكشتة.
  • انظر لساعات النهار خاصة من 11ص حتى 4م.

أجواء الكشتة الجمعة

من جانبه، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن يوم الجمعة غير مناسب للكشتة والتنزه في البر في الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الغربية، ومن المتوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون مناسبة يوم السبت للكشتة والتنزه، على معظم المناطق، حيث تسود أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارًا باردة ليلاً على معظم المناطق عدا شمال وشمال غرب المملكة لا ينصح بالتنزه والأنشطة ومن المتوقع نشاط للرياح عليها من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية.

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