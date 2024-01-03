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دراسة 15 طلب تسوية

المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٤ مساءً
المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات
المواطن - فريق التحرير

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأربعاء، اجتماعه الخامس والثمانين وأقر توجيه الاتهام ضد عدد من الوكلاء / الموزعين ومعارض السيارات، كما تم تحريك الدعاوى الجزائية ضد (64) منشأة في قطاع السيارات.

وتفصيلاً، رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الأربعاء 1445/06/14هـ الموافق (2023/12/27م) بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

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عدد من القرارات

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات فيما يلي أبرزها:

– اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي الاندماج والاستحواذ ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1445/03/16هـ وحتى 1445/05/16هـ.
– استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.
– استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
– وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة.
– وافق المجلس على تجديد عضوية أعضاء لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وافق المجلس على استراتيجية التواصل المؤسسي للهيئة.

اتهام 79 منشأة

– اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات وأقر توجيه الاتهام ضد (79) منشأة من الوكلاء / الموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (64) منشأة، ودراسة (15) طلب تسوية.
– اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق (6) منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.

نتائج الدراسة والتحقيق

– اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
– اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع (10) منشآت عاملة في مجال المقاولات وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحالة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم بحسب اختصاصها.
اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

قطاع مبيعات التجزئة

– اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع (5) منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
– وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
– اطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً لمعالي الرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، لتعزيز مبدأ الشفافية.

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