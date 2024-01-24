المنافس المحتمل لـ المنتخب السعودي في دور الـ16

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نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ضمان التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز في أول جولتين أمام منتخبي عُمان وقيرغيزستان في دور المجموعات.
ويحتاج الأخضر للفوز أو للتعادل أمام تايلاند غدًا ليكون متصدرًا للمجموعة وبالتالي سيواجه وصيف المجموعة الخامسة.
ويُعد المنتخب الكوري الجنوبي هو وصيف المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط ويتساوى في نفس الرصيد من النقاط مع المتصدر المنتخب الأردني، بينما يتواجد المنتخب البحريني في المركز الثالث.
وفي حال خسر الأخضر أمام تايلاند فسوف يتأهل وصيفًا لمواجهة وصيف المجموعة الثانية وهو المنتخب الأوزبكي.