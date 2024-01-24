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في بطولة كأس أمم آسيا

المنافس المحتمل لـ المنتخب السعودي في دور الـ16

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ مساءً
المنافس المحتمل لـ المنتخب السعودي في دور الـ16
المواطن - محمد سمعه

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نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ضمان التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز في أول جولتين أمام منتخبي عُمان وقيرغيزستان في دور المجموعات.

ماذا يحتاج المنتخب السعودي أمام تايلاند ؟

ويحتاج الأخضر للفوز أو للتعادل أمام تايلاند غدًا ليكون متصدرًا للمجموعة وبالتالي سيواجه وصيف المجموعة الخامسة.

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ويُعد المنتخب الكوري الجنوبي هو وصيف المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط ويتساوى في نفس الرصيد من النقاط مع المتصدر المنتخب الأردني، بينما يتواجد المنتخب البحريني في المركز الثالث.

وفي حال خسر الأخضر أمام تايلاند فسوف يتأهل وصيفًا لمواجهة وصيف المجموعة الثانية وهو المنتخب الأوزبكي.

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