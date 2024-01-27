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قبل مواجهة دور الـ16 بكأس آسيا

المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر afcasiancup

تفوق المنتخب السعودي

وسبق أن لعبت السعودية ضد كوريا الجنوبية 4 مرات في بطولة كأس آسيا، ولم يخسر الأخضر أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادلا في 3 مباريات، منها لقاء تأهل فيه بركلات الترجيح.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتعود أول مباراة بينهما إلى مرحلة المجموعات بكأس آسيا 1984 في سنغافورة، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وتواجها في نهائي نسخة 1988، وتعادلا سلبيًا، وفاز المنتخب السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4\3.

ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2000، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف، قبل أن تجدد المواجهات في نسخة عام 2007، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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