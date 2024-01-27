المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية آثار إيجابية متوقعة من إقرار قواعد مناطق الإيداع الأخضر يستهدف الفوز الأول في المدينة التعليمية قارة كاملة ستغرق في الظلام 8 أبريل المقبل الاتحاد قد يُعيد جوتا لقائمة الفريق الحالة الممطرة السابعة مستمرة وموجة جديدة نهاية الأسبوع طفل سعودي يبهر شركات الأزياء الأمريكية 11 ألف وظيفة متوقعة في السعودية بـ التقنية الحيوية غوارديولا عن كلوب: أفضل منافس واجهته في حياتي توقعات الطقس اليوم: غبار وأمطار على غالبية المناطق
يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.
وسبق أن لعبت السعودية ضد كوريا الجنوبية 4 مرات في بطولة كأس آسيا، ولم يخسر الأخضر أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادلا في 3 مباريات، منها لقاء تأهل فيه بركلات الترجيح.
وتعود أول مباراة بينهما إلى مرحلة المجموعات بكأس آسيا 1984 في سنغافورة، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وتواجها في نهائي نسخة 1988، وتعادلا سلبيًا، وفاز المنتخب السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4\3.
ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2000، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف، قبل أن تجدد المواجهات في نسخة عام 2007، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.