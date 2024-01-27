المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

تفوق المنتخب السعودي

وسبق أن لعبت السعودية ضد كوريا الجنوبية 4 مرات في بطولة كأس آسيا، ولم يخسر الأخضر أي مواجهة، حيث نجح في تحقيق الفوز مرة، وتعادلا في 3 مباريات، منها لقاء تأهل فيه بركلات الترجيح.

وتعود أول مباراة بينهما إلى مرحلة المجموعات بكأس آسيا 1984 في سنغافورة، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وتواجها في نهائي نسخة 1988، وتعادلا سلبيًا، وفاز المنتخب السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4\3.

ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2000، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف، قبل أن تجدد المواجهات في نسخة عام 2007، ضمن منافسات مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.