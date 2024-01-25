المنتخب السعودي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصدارة

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

تعادل سلبي

وانطلقت مباراة السعودية ضد تايلاند التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، وأهدر سالم الدوسري فرصة خطيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأخضر بعد اللجوء لتقنية الـVAR، وأهدرها عبدالله رديف عند الدقيقة 12، لتستمر المحاولات، ونجح منتخب تايلاند الأول لكرة القدم في تسجيل هدف، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات من المنتخبين، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي أحدث الشوط الأول من بتعادل المنتخب السعودي سلبيًّا ضد نظيره التايلاندي.

المنتخب السعودي يتأهل في الصدارة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح عبدالرحمن غريب في هز الشباك عند الدقيقة 56، إلا أن الحكم الغاه بداعي التسلل، وأهدر اللاعب فرصة خطيرة.

وواصل المنتخب السعودي محاولاته؛ بحثًا عن هز الشباك، وأهدر سالم الدوسري فرصة أمام المرمى، وكاد محمد كنو أن يسجل الهدف الأول بعد مشاركته مباشرة، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

واستمر لاعبو الأخضر في الضغط، لتسجيل هدف في الوقت بدل الضائع، وتحقيق الثلاث نقاط، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد تايلاند.

وتأهل الأخضر إلى الدور التالي من كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب تايلاند الأول لكرة القدم كوصيف برصيد 5 نقاط.