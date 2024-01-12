المنتخب السعودي يحلم باللقب الثاني في الملاعب القطرية

يستعد المنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، لبدء مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، وسط تمنيات بالتألق واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الأخضر.

المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023

وتنطلق منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في قطر، اليوم وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

نتائج الأخضر بكأس آسيا في قطر

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يُشارك فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بكأس آسيا في قطر، حيث تألق في نسخة 1988 وتوج باللقب، فيما ودع نسخة 2011 من مرحلة المجموعات.

وتألق الأخضر في كأس آسيا 1988 التي أُقيمت في الدوحة، وفاز في مرحلة المجموعات على سوريا بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الكويت، وإيجابيًا مع البحرين، ثم فاز على الصين بهدف نظيف.

وواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تألقه، وتجاوز إيران في نصف النهائي بهدف دون رد، واصطدم بكوريا الجنوبية في النهائي، وتعادلا سلبيًا، قبل أن يفوز الأخضر بركلات الترجيح، ليتوج باللقب الثاني في تاريخه والأول في الملاعب القطرية.

وشارك الأخضر في كأس آسيا 2011 التي أُقيمت في مدينة الريان القطرية، وتلقى 3 هزائم في مرحلة المجموعات أمام سوريا 2\1، الأردن 1\0، واليابان بخماسية دون رد، ليخرج من البطولة مبكرًا.