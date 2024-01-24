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خلال مواجهة تايلاند غدًا

المنتخب السعودي يستهدف العلامة الكاملة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المنتخب السعودي يستهدف العلامة الكاملة
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواصلة تألقه في كأس آسيا 2023، وتجاوز عقبة تايلاند.

الأخضر يواجه تايلاند

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره التايلاندي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق المنتخب السعودي

ويُقدم الأخضر مستوى مميزًا في النسخة الحالية من كأس آسيا، وفاز في أول مباراتين ضد عمان بنتيجة 2\1، وقرغيزستان بثنائية دون رد، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق؛ وتحقيق الفوز الثالث تواليًا.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقبل مواجهة الغد، تُخيم حالة من الغموض على مشاركة حسان تمبكتي مع المنتخب السعودي، بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال مواجهة قرغيزستان، وأكد مانشيني؛ أنه سيحسم موقفه بعد آخر تدريب للأخضر.

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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