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غدًا في كأس أمم آسيا

المنتخب السعودي يطارد الفوز الثالث أمام قيرغيزستان

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٩ صباحاً
المنتخب السعودي يطارد الفوز الثالث أمام قيرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب قيرغيزستان مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وسبق للأخضر الفوز على منتخب قيرغيزستان مرتين، ويطارد الأخضر الفوز الثالث مساء الأحد.

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وكان الأخضر فاز على قيرغيزستان مرتين في تصفيات كأس أمم آسيا 1996، حيث فاز الأخضر ذهابًا بثلاثية دون رد وفي الإياب، فاز منتخب السعودية بهدفين دون رد.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان

ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان، اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.

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