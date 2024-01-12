المنتخب السعودي يطمح لتكرار إنجازه في 1996

يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز في بطولة كأس آسيا 2023، والتتويج باللقب.

الأخضر يستعد لكأس آسيا 2023

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل مانشيني في تحقيق انطلاقة قوية بحثًا عن الفوز باللقب الغائب عن خزائن الصقور منذ عام 1996.

تألق المنتخب السعودي في 1996

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا 6 مرات من قبل، وفاز باللقب 3 مرات، وحل وصيفًا مثلهم، إلا أن مشاركته في نسخة 1996 كانت الأبرز من خلال الأداء المميز الذي قدمه.

وتألق المنتخب السعودي في مرحلة المجموعات، ونجح في تحقيق الفوز أمام تايلاند بسداسية دون رد، والعراق بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام إيران بنتيجة 3\0، ليتأهل عن المجموعة الثانية.

وتجاوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الصيني بنتيجة 4\3 في الدور ربع النهائي، ثم فاز على إيران بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واصطدم الأخضر بالمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم صاحب الأرض في المباراة النهائية، ونجح في الفوز بركلات الترجيح، ليتوج بلقب كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.