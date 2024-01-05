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بعد مشاركته في ودية لبنان

المنتخب السعودي يعلن إصابة أيمن يحيى

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٦ مساءً
المنتخب السعودي يعلن إصابة أيمن يحيى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، عن تعرض النجم أيمن يحيى للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأخضر أمام لبنان.

إصابة أيمن يحيى

ولم يُشارك أيمن يحيى في الحصة التدريبية الجماعية اليوم، لحاجته لبرنامج علاجي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن بعد مشاركته في ودية لبنان بالأمس.

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مباراة السعودية وآيسلندا - أيمن يحيى - المنتخب السعودي - السعودية ومقدونيا

وشارك أيمن يحيى في الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد لبنان، حيث دفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بتشكيلتين مختلفين، لعب كل منهما شوط كامل.

وكان مانشيني قد عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.

مباراة السعودية ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

فوز السعودية ضد لبنان

ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز الأخضر بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا 2023.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما تقع لبنان في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

مباراة السعودية ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

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