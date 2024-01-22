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ضمن منافسات كأس آسيا

المنتخب السعودي يفتح صفحة تايلاند

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤١ مساءً
المنتخب السعودي يفتح صفحة تايلاند
المواطن - فريق التحرير

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استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، برنامجه الإعدادي، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة تايلاند المقبلة.

الأخضر يبدأ الاستعداد

وقسم مانشيني، لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب قرغيزستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمت المجموعة الثانية بقية لاعبي المنتخب السعودي؛ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين التقوية، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ومنح مانشيني، لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر، وسيستأنف المنتخب السعودي تدريباته، يوم غد الثلاثاء، على ملاعب أسباير.

مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي ضد تايلاند

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب تايلاند الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، حيث يتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما تتحل تايلاند الوصافة بـ4 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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