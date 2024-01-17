المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني، ونجح في تحقيق الفوز؛ ليُحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

الأخضر يحول تأخره لفوز

ولعب المنتخب السعودي ضد عمان بالأمس على استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى في كأس آسيا 2023، واهتزت شباك الأخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 14، قبل أن يسجل ثنائية عند الدقيقتين 78 و94.

رقم مميز لـ المنتخب السعودي

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الأخضر من تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز في لقاء بكأس آسيا، منذ مواجهة منتخب كوريا الشمالية في نسخة عام 2015، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وتأخر المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2015، إلا أن الأخضر انتفض وسجل رباعية بواقع هدف في الشوط الأول وثنائية بالشوط الثاني.

ويستعد الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس آسيا 2023.