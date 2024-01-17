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ضمن منافسات كأس آسيا

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢١ مساءً
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
المواطن - فريق التحرير

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تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني، ونجح في تحقيق الفوز؛ ليُحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

الأخضر يحول تأخره لفوز

ولعب المنتخب السعودي ضد عمان بالأمس على استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى في كأس آسيا 2023، واهتزت شباك الأخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 14، قبل أن يسجل ثنائية عند الدقيقتين 78 و94.

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التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

رقم مميز لـ المنتخب السعودي

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الأخضر من تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز في لقاء بكأس آسيا، منذ مواجهة منتخب كوريا الشمالية في نسخة عام 2015، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتأخر المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2015، إلا أن الأخضر انتفض وسجل رباعية بواقع هدف في الشوط الأول وثنائية بالشوط الثاني.

ويستعد الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس آسيا 2023.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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