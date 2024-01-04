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استعدادًا للمشاركة بكأس آسيا

المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٦ مساءً
المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره اللبناني التي أُقيمت على ملعب نادي الوكرة في قطر، بفوز الأخضر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني؛ بهدف دون رد.

فوز المنتخب السعودي

وبدأ مانشيني، المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، فواز الصقور، عون السلولي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، ناصر الدوسري وصالح الشهري.

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مباراة السعودية ضد لبنان
جانب من المباراة – المصدر @aawsat_spt

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز شباك لبنان عند الدقيقة 48، لتنتهي المباراة الودية، بتحقيق المنتخب السعودي لفوز هام في بداية استعداداته للمشاركة بكأس آسيا.

وكان مانشيني قد عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.

جانب من المباراة – المصدر @aawsat_spt

المنتخبان في كأس آسيا 2023

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

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