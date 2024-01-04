المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره اللبناني التي أُقيمت على ملعب نادي الوكرة في قطر، بفوز الأخضر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني؛ بهدف دون رد.
وبدأ مانشيني، المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، فواز الصقور، عون السلولي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبدالإله المالكي، عباس الحسن، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، ناصر الدوسري وصالح الشهري.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز شباك لبنان عند الدقيقة 48، لتنتهي المباراة الودية، بتحقيق المنتخب السعودي لفوز هام في بداية استعداداته للمشاركة بكأس آسيا.
وكان مانشيني قد عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.