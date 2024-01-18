المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة قرغيزستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني روبرتو مانشيني، مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية في قطر، استعدادًا لمواجهة قرغيزستان.

الأخضر يواصل تدريباته

وأجرى لاعبو الأخضر، حصتهم التدريبية على “ملاعب أسباير”؛ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

واكتفى عبدالله رديف، بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمه في الكتف، فيما خاض مختار علي تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، نظرًا لشعوره بآلام في كاحل القدم.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة، على أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

المنتخب السعودي يُلاقي قرغيزستان

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره قيرغيزستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.