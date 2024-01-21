المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عادته بعد التقدم بالنتيجة خلال أحداث الشوط الأول من بطولة كأس آسيا، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

تأهل المنتخب السعودي

ولعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16.

الأخضر لا يخسر بعد التقدم

وأنهى الأخضر، الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد كنو، لتكون هذه المرة الخامسة التي يُنهي فيها الشوط الأول بهذه النتيجة خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، ولك يخسر في أي مواجهة.

وسجل شايع النفيسة، هدفًا في شباك الصين عند الدقيقة العاشرة من كأس آسيا 1984، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، وفي نسخة 1988، تقدم الصقور ضد إيران عن طريق ماجد عبدالله في الدقيقة 20، ليفوز المنتخب.

وفي مرحلة المجموعات نسخة 1996، تقدم المنتخب السعودي ضد العراق بهدف سجله فهد المهلل عند الدقيقة 26، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر به، وسجل ياسر القحطاني هدف التقدم ضد أوزبكستان في ربع نهائي 2007، وفاز الصقور بنتيجة 2- 1.