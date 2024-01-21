Icon

تحدي التطبيقات القرآنية يختتم التسجيل بمشاركة 2000 مسجل من 42 دولة Icon محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان Icon هاكثون بجامعة الفيصل بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة Icon إيلون ماسك يجمع نصف مليار دولار لصالح شركته للذكاء الاصطناعي Icon الأخضر يخطف بطاقة التأهل مبكرًا للمرة الثانية Icon الفيصل للاعبي الأخضر: خطوة للأمام والقادم أجمل Icon شرط هام لـ التسجيل في برنامج تمهير Icon منتخب السعودية لدور الـ 16 بكأس آسيا Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon فيصل الغامدي يُسجل ثاني أهداف الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التقدم بالشوط الأول

المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٠ مساءً
المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عادته بعد التقدم بالنتيجة خلال أحداث الشوط الأول من بطولة كأس آسيا، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

تأهل المنتخب السعودي

ولعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16.

قد يهمّك أيضاً
الرياض ستصبح عاصمة العالم الرمزية بحلول عام 2030

الرياض ستصبح عاصمة العالم الرمزية بحلول عام 2030

خطوة من يونايتد تُقرب كاسيميرو للنصر

خطوة من يونايتد تُقرب كاسيميرو للنصر

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

الأخضر لا يخسر بعد التقدم

وأنهى الأخضر، الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد كنو، لتكون هذه المرة الخامسة التي يُنهي فيها الشوط الأول بهذه النتيجة خلال مشاركاته الـ11 في بطولة كأس آسيا، ولك يخسر في أي مواجهة.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وسجل شايع النفيسة، هدفًا في شباك الصين عند الدقيقة العاشرة من كأس آسيا 1984، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، وفي نسخة 1988، تقدم الصقور ضد إيران عن طريق ماجد عبدالله في الدقيقة 20، ليفوز المنتخب.

وفي مرحلة المجموعات نسخة 1996، تقدم المنتخب السعودي ضد العراق بهدف سجله فهد المهلل عند الدقيقة 26، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر به، وسجل ياسر القحطاني هدف التقدم ضد أوزبكستان في ربع نهائي 2007، وفاز الصقور بنتيجة 2- 1.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @afcasiancup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم