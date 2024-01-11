المنتخب السعودي يُدشن تدريباته في أكاديمية أسباير غدًا

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء يوم غدٍ الجمعة في الدوحة؛ أولى حصصه التدريبية على ملاعب التدريب بأكاديمية أسباير، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

الأخضر يتدرب في أكاديمية أسباير

ومن المقرر أن يخوض الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، حصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً، وتقرر أن تكون التدريبات مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس آسيا 2023، بمواجهة عمان يوم 16 يناير، ثم يواجه قيرغيزستان يوم 21، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة تايلاند يوم 25.

استعدادات المنتخب السعودي

وخاض الأخضر معسكرًا في قطر خلال الفترة الماضية، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، ولعب 3 مباريات ودية، وكانت البداية أمام منتخب لبنان الأول لكرة القدم، وفاز الصقور بهدف سجله فراس البريكان.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة هونغ كونغ، ونجح الأخضر في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.