المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج كل ما تود معرفته عن تعديلات الإقامة المميزة الفرصة الذهبية للمواطن والأجنبي جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟ يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر طقس الخميس.. شبورة على المدينة المنورة وبدر وينبع يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا 2023، بالفوز مساء اليوم الأربعاء على منتخب هونج كونج بثنائية دون رد وديًّا.
وسجل ثنائية الأخضر كل من “عبدالرحمن غريب” و”فواز الصقور” في الدقيقتين الـ 21 والـ87.
يذكر أن الأخضر كان فاز على لبنان في الودية الأولى وتعادل بالأمس مع منتخب فلسطين وفاز اليوم على منتخب هونج كونج.