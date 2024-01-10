المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي لبطولة كأس أمم آسيا 2023، بالفوز مساء اليوم الأربعاء على منتخب هونج كونج بثنائية دون رد وديًّا.

وسجل ثنائية الأخضر كل من “عبدالرحمن غريب” و”فواز الصقور” في الدقيقتين الـ 21 والـ87.

نتائج الأخضر في الوديات الـ3

يذكر أن الأخضر كان فاز على لبنان في الودية الأولى وتعادل بالأمس مع منتخب فلسطين وفاز اليوم على منتخب هونج كونج.