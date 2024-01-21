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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٦ مساءً
المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

تقدم المنتخب السعودي

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي في الريان بشكل سريع، حيث ضغط الأخضر بقوة، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء لأيزار أكماتوف عند الدقيقة التاسعة.

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المنتخب السعودي ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ولعب محمد البريك تسديدة قوية، تصدى لها الحارس أرجان عند الدقيقة 11، وضغط الأخضر بقوة، مستغلًّا النقص العددي في صفوف منتخب قرغيزستان، وأهدر اللاعبون أكثر من فرصة خطيرة.

وكاد فراس البريكان أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 27، قبل أن ينجح محمد كنو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 35، وواصل الأخضر محاولاته، لتعزيز تقدمه، وأهدر لاعبيه فرص، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

ترتيب المجموعة بكأس آسيا

وتتواجد تايلاند في صدارة المجموعة السادسة في كأس آسيا برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام عمان اليوم، فيما يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوزه على منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم سينفرد بالمركز الأول.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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