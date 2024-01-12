الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن تأخير المنشآت بصرف الأجور مخالفة للنظام، ويجب تقديم بلاغ عن ذلك.

رفع شكوى

جاء ذلك في رد حساب العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة على سؤال أحد رواد موقع “إكس”، بشأن كيفية رفع شكوى في حال عدم دفع شركته الراتب.

وقال الحساب “بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد من خلال الرابط التالي (هنا).

التوطين الوهمي

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق، أن التوطين الوهمي أو (السعودة الوهمية) مخالفة للنظام ويجب تقديم بلاغ ضدها.

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة إنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.