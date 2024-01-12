زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر لقطات لمشاركة الجوازات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الفزعة السعودية تنفذ متسابقي رالي دكار من الانسحاب السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين أسعار النفط تقفز مع غارات البحر الأحمر
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن تأخير المنشآت بصرف الأجور مخالفة للنظام، ويجب تقديم بلاغ عن ذلك.
جاء ذلك في رد حساب العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة على سؤال أحد رواد موقع “إكس”، بشأن كيفية رفع شكوى في حال عدم دفع شركته الراتب.
وقال الحساب “بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد من خلال الرابط التالي (هنا).
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق، أن التوطين الوهمي أو (السعودة الوهمية) مخالفة للنظام ويجب تقديم بلاغ ضدها.
وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة إنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.