الموارد البشرية توضح علاقة الإيجار بعدم أهلية الضمان الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية لحظة انفجار محطة وقود في تبوك السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027 تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 21 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية في السعودية مطالبات لـ الاتحاد السعودي بمعاقبة المستبعدين
ذكّر حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قيمة الإيجار المسجلة من ضمن أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وقال الحساب عبر منصة “إكس”، إن رسالة عدم الأهلية للمستفيد تظهر عندما تكون قيمة الإيجار المسجلة في عقد الإيجار أقل من القيمة السوقية لأسعار العقارات في المنطقة وفقًا لتقييم الجهة المختصة.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: