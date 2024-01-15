الموارد البشرية توضح علاقة الإيجار بعدم أهلية الضمان

ذكّر حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قيمة الإيجار المسجلة من ضمن أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

قيمة الإيجار

وقال الحساب عبر منصة “إكس”، إن رسالة عدم الأهلية للمستفيد تظهر عندما تكون قيمة الإيجار المسجلة في عقد الإيجار أقل من القيمة السوقية لأسعار العقارات في المنطقة وفقًا لتقييم الجهة المختصة.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: