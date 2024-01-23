“المواطن” توثق اختتام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع

اختتمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية هاكاثون الابتكار الصحي بنسخته الرابعة تحت رعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والتي أُقيمت من 19- 22 يناير 2024م في الرياض وجدة والأحساء، بإشراف من وحدة الوعي الفكري بعمادة شؤون الطلاب وبالشراكة مع وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنمية البحث والابتكار.

تجمع ابتكاري

وبهذه المناسبة ثمن رئيس الجامعة رعاية وزير التعليم لهذا التجمع الابتكاري والذي يأتي امتداد لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دعم كبير لقطاع التعليم والقطاع الصحي, مبينًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحفيز شباب الوطن الموهوبين أصحاب الأفكار الريادية على الابتكار والاختراع ودفعهم نحو التميز في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطبيقات الجيل الخامس من خلال ربطها تقنياَ في المجالات الصحية لتتسق مع رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى أن هذه النسخة حظيت بمشاركة ما يزيد عن 10,000 مشارك يمثلون جامعات المملكة الحكومية والخاصة والتي قدمت 1035 مشروعًا ابتكاريًّا.

وكرم وزير التعليم الفرق المشاركة الفائزة في مسار المعرض الابتكاري حيث كان المركز الأول من نصيب جامعة الملك عبدالعزيز ونالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثاني فيما فازت جامعة تبوك بالمركز الثالث، كما كرم في مسار الهاكاثون الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حظيت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الأول، وحصلت جامعة جدة على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة الباحة.