Icon

منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا Icon خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية Icon العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف Icon إنتر ميلان بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي Icon “المواطن” توثق اختتام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع Icon إقبال كبير على مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية في بسطة القابل Icon هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة Icon خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون Icon بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا Icon النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة ما يزيد عن 10,000 مشارك

“المواطن” توثق اختتام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
“المواطن” توثق اختتام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع
المواطن - فريق التحرير - تصوير : هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

اختتمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية هاكاثون الابتكار الصحي بنسخته الرابعة تحت رعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والتي أُقيمت من 19- 22 يناير 2024م في الرياض وجدة والأحساء، بإشراف من وحدة الوعي الفكري بعمادة شؤون الطلاب وبالشراكة مع وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنمية البحث والابتكار.

قد يهمّك أيضاً
باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني

باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران وتمنع عودة السفير الإيراني

الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام

الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام

تجمع ابتكاري

وبهذه المناسبة ثمن رئيس الجامعة رعاية وزير التعليم لهذا التجمع الابتكاري والذي يأتي امتداد لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دعم كبير لقطاع التعليم والقطاع الصحي, مبينًا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحفيز شباب الوطن الموهوبين أصحاب الأفكار الريادية على الابتكار والاختراع ودفعهم نحو التميز في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطبيقات الجيل الخامس من خلال ربطها تقنياَ في المجالات الصحية لتتسق مع رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى أن هذه النسخة حظيت بمشاركة ما يزيد عن 10,000 مشارك يمثلون جامعات المملكة الحكومية والخاصة والتي قدمت 1035 مشروعًا ابتكاريًّا.

وكرم وزير التعليم الفرق المشاركة الفائزة في مسار المعرض الابتكاري حيث كان المركز الأول من نصيب جامعة الملك عبدالعزيز ونالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثاني فيما فازت جامعة تبوك بالمركز الثالث، كما كرم في مسار الهاكاثون الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حظيت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الأول، وحصلت جامعة جدة على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة الباحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش
صحة وطب‎

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش

صحة وطب‎
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
أخبار أمنية

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا...

أخبار أمنية
عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية
السعودية اليوم

عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين...

السعودية اليوم
السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين
السعودية اليوم

السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

السوق
جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب السياسية أو الأفراد
آخر الاخبار

جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب...

آخر الاخبار
السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل
الرياضة

السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب...

الرياضة
أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
العالم

أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام...

العالم