افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر
شهدت السعودية ليلة أمس أضخم حفل في الشرق الأوسط لتوزيع جوائز Joy awards حيث جمع الحفل كبار النجوم والفنانين العالميين جنبًا إلى جنب مع فناني ونجوم المملكة.
وقد تم تتويج العديد من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، وصناع الترفيه والمحتوى الإعلامي بجوائز Joy awards وبحضور العديد من المؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.