“المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards

شهدت السعودية ليلة أمس أضخم حفل في الشرق الأوسط لتوزيع جوائز Joy awards حيث جمع الحفل كبار النجوم والفنانين العالميين جنبًا إلى جنب مع فناني ونجوم المملكة.

جوائز Joy awards

وقد تم تتويج العديد من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، وصناع الترفيه والمحتوى الإعلامي بجوائز Joy awards وبحضور العديد من المؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.