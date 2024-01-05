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برعاية هيئة الترفيه وتنظيم بنش مارك

“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٠ مساءً
“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم
المواطن - فريق التحرير - تصوير : خالد الحمودي

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ضمن حفلات موسم الرياض، أقيم حفل بعنوان “كاسيت التسعينات” على مسرح أبو بكر سالم برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم “بنش مارك”، وضمُّ الحفل عددًا من أبرز نجوم الفن حينها، وهم محمد فؤاد، مدحت صالح، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، هشام عباس، ومصطفى كامل، إضافةً إلى المغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هادواي، وفريق “Aqua” الدنماركي النرويجي، واستمر الحفل لمدة 6 ساعات متواصلة وبحضور 8 آلاف شخص.

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مصطفى كامل

افتتح الحفل الفنان مصطفى كامل بأغنية: أبوسك حبيبي، وسط حماس من الجمهور، رحب بعدها مصطفى كمال وقال: “كل سنة وانتم طيببن بشكر من كل قلبي القائمين على هذا الحفل سنة سعيدة عليكم، عايز أشكر القائمين هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ”، وأكمل بعدها وصلته بأغنية “والنعمة دي”، “أيام وعدت” التي تفاعل معه الجمهور بفلاشات تلفوناتهم، كما غنى بعدها أغنية الراحل حسن الأسمر “كتاب حياتي يا عين” وطلب بعدها من الجمهور أن يغنوا معه أغنية الختام “قول يا رب”.

اعتلى بعده المسرح Haddaway هيداواي عالمسرح مرحبًا بالجمهور، وبدأ بأغنية (everybody needs somebody to love) وأغنيته الشهيرة What is love, وأكمل بعده الفنان هشام عباس الحفل وبدأ وأنا اعمل إيه، ثم وجه كلمة شكر للمملكة العربية السعودية وشعبها والجمهور وهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، وعبر عن سعادته بوجوده للمرة الثانية وقال، “كان نفسي من زمان من ساعة م عملت الأغاني في التسعينات أجي وأسمعها لكم وأغنيها لكم شرفتونا ونورتونا”.

jenny Berggren

وجاءت بعده الفنانة jenny Berggren التي بدأت بأغنية Happy nation، شكرت بعدها الجمهور باللغة العربية وقالت “شكرًا” وبدأت بعدها أغنيتها الثانية I saw the sing.

وعلى أنغام أغنية “مين غيرك”، صعد الفنان مصطفى قمر على المسرح وسط تفاعل كبيرمن الجمهور، وقال: “فرحان جدًّا أني بشوف حبايبي الجمهور السعودي ومجهزين حاجات حلوة للجمهور النهاردة”، غنى بعدها الليلة دوب وسط تفاعل ورقص من الجمهور، وأكمل بـ “السود عيونه”، وختم بموال “افتكرني”.

وبعد فاصل قصير اعتلت فرقة aquua المسرح على أغنية “Barbie girl” وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور. جاء بعدهم الفنان إيهاب توفيق الذي بدأ بأغنية “سحراني” ورحب بعدها بالجمهور وقال “كل سنة وانتو طيبين وشكر خاص جدًّا للتنظيم الرائع… وطبعًا غير الجمهور العظيم ده شكر خاص جدًّا لمستشار هيئة الترفيه معالي تركي ال شيخ “، وغنى بعدها إيهاب مجموعة من أشهر أغانيه “قلبي مش مرتحلو”، “عدى الليل” “مالهمش في الطيب”، وختم فقرته بأغنية “تترجى فيا” و”بحبك يا اسمراني”.

وعلى أنغام المليونيرات بدأ الفنان مدحت صالح فقرته، وأكمل بعدها بعدد من أشهر أغانيه، “كوكب ثاني”، و”عيونها بلون الشجر”، وختم بـ “وعدي” وابتدأ بعده الفنان محمد فؤاد الفقرة الأخيرة من الحفل بأغنية “حيران” و”الحب الحقيقي”، وشارك الجمهور الغناء بـ “كمنانا”، واختتم الحفل بأغنية “حبيبي يا”.

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