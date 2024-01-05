توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل “المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير تواجد فيتور روكي يُهدد استمرار ليفاندوفسكي في برشلونة حرس الحدود: ابتعدوا عن المناطق الحدودية والتزموا بالأنظمة 7 ممارسات عقوبتها السجن والغرامة لمخالفة وافي ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري موعد مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس وجهة كريم بنزيما المقبلة في حال غادر الاتحاد السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
وثقت صحيفة “المواطن“، احتفاء هيئة الأدب والنشر والترجمة باللغة العربية في النسخة الثانية من مهرجان الكُتّاب والقرّاء الذي تحتضنه خميس مشيط والحضور الكبير للفعاليات.
ويضم المهرجان عروضًا حية للفنون الأدائية في منطقة عسير، وحفلات غنائية، ومسرحيات درامية وعروضًا كوميدية.
كما يوفر المهرجان منصة للفنون التشكيلية تتيح للفنانين المحليين إبراز مواهبهم في المزج بين الفن والأدب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، وتقدم نشاطًا فنيًّا تفاعليًّا يُمكن للزوار المشاركة فيه عبر رسم قصائد أو أعمال فنية صغيرة، لتُعرض هذه الأعمال في “اللوحة الرئيسية” التي تعكس روح المهرجان، مما يعزز التواصل الثقافي والفني والتفاعلي.
وحرص المهرجان على استقطاب أبرز المثقفين السعوديين والعالميين، لتقديم إنتاجهم لجمهور منوع من مختلف شرائح المجتمع، وعلى تعزيز التعاون والشراكات في مجالات الأدب والنشر والترجمة مع مختلف الجهات، مع ما يتضمنه ذلك من إتاحة المجال للقطاعين الخاص وغير الربحي للإسهام في إثراء الحراك الأدبي.