“المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير

وثقت صحيفة “المواطن“، احتفاء هيئة الأدب والنشر والترجمة باللغة العربية في النسخة الثانية من مهرجان الكُتّاب والقرّاء الذي تحتضنه خميس مشيط والحضور الكبير للفعاليات.

فعاليات عديدة

ويضم المهرجان عروضًا حية للفنون الأدائية في منطقة عسير، وحفلات غنائية، ومسرحيات درامية وعروضًا كوميدية.

كما يوفر المهرجان منصة للفنون التشكيلية تتيح للفنانين المحليين إبراز مواهبهم في المزج بين الفن والأدب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية، وتقدم نشاطًا فنيًّا تفاعليًّا يُمكن للزوار المشاركة فيه عبر رسم قصائد أو أعمال فنية صغيرة، لتُعرض هذه الأعمال في “اللوحة الرئيسية” التي تعكس روح المهرجان، مما يعزز التواصل الثقافي والفني والتفاعلي.

وحرص المهرجان على استقطاب أبرز المثقفين السعوديين والعالميين، لتقديم إنتاجهم لجمهور منوع من مختلف شرائح المجتمع، وعلى تعزيز التعاون والشراكات في مجالات الأدب والنشر والترجمة مع مختلف الجهات، مع ما يتضمنه ذلك من إتاحة المجال للقطاعين الخاص وغير الربحي للإسهام في إثراء الحراك الأدبي.