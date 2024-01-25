الموافقة على زيادة رأس مال أميانتيت العربية السعودية

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية موافقة هيئة سوق المال على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

زيادة رأس المال

وأشارت الشركة في بيان عبر منصة تداول أنه بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 28-02-1445هـ الموافق 13-09-2023م بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي، يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين عن صدور قرار هيئة السوق المالية بتاريخ 12-07-1445هـ الموافق 24-01-2024م المتضمن الموافقة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها.

ولفتت إلى أن ذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة رأس مال الشركة من (99,000,000) ريال سعودي إلى (445,500,000) ريال سعودي.

وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها (346,500,000) ريال سعودي وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (9,900,000) سهم إلى (44,550,000) سهم أي بزيادة قدرها (34,650,000) سهم بمعدل (3.5) سهم لكل (1) سهم.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.