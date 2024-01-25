Icon

في 10 دقائق.. الإسعاف الطائر ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية بالجوف Icon 11 ألف وظيفة.. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تدعم الاستثمار وخلق فرص العمل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 7.2 مليارات ريال Icon أعلى مصلى معلق يجسد أعجوبة معمارية في مكة لا مثيل لها بالعالم Icon الدوسري وغريب يقودان السعودية ضد تايلاند Icon الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تمكن السعودية من تصنيع 70% من اللقاحات Icon تيك توك تنافس يوتيوب قريبًا بمقاطع الفيديو الطويلة Icon تقنية جديدة بهواتف أندرويد لقياس جودة الهواء Icon خطة إعلامية لـ تعليم الرياض احتفاءً باليوم الدولي السادس للتعليم Icon المودة تقدم آلاف الخدمات لأكثر من 56 ألف مستفيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها فض النزاعات لـ 19 ألف شخص

المودة تقدم آلاف الخدمات لأكثر من 56 ألف مستفيد

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٤ مساءً
المودة تقدم آلاف الخدمات لأكثر من 56 ألف مستفيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية أكثر من 115 ألف خدمة لأكثر من 56 ألف مستفيد ومستفيدة عبر مبادراتها التنموية بمركز مكرمة لتمكين المرأة، ومركز المودة للإصلاح وللإرشاد الأسري ومركز الحماية من العنف الأسري ومنصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية وبرنامج كفاءة لتدريب المختصين ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

الإرشاد وفض النزاعات

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الجمعية قدمت خدمة الإرشاد وفض النزاعات إلى 19,110 مستفيدات ومستفيدين وبلغ متوسط نسبة الصلح 59%، كما مكّنت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 1,466 سيدةً اقتصادياً لمساعدتهن في إعالة أسرهن، وبلغت نسبة التمكين 13,24%.

قد يهمّك أيضاً
شروط استفادة الأرامل من سكني

شروط استفادة الأرامل من سكني

إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف

إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف

ومن خلال منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، تم تدريب 16,906 متدربين ومتدربات بلغ متوسط نسبة مهاراتهم 76%.

وعبر مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، تم لم شمل 2,166 أسرة منفصلة بأبنائهم وتمكن المركز من تحويل 13% من الحالات إلى زيارة بالتراضي عبر المنزل. وبلغ عدد النساء والأطفال الذين تمت حمايتهم عبر مركز الحماية 15,225 وبلغ متوسط نسبة إغلاق البلاغات الواردة إلى المركز 97%.

كما بلغ متوسط رضا أصحاب المصلحة 93%. وبلغت الوصول والمشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية التي قام بنشرها مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

علاج الأطفال

وأضاف السمنودي أنه تم علاج 676 طفلاً يعانون من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر واجتاز 57% من الأطفال البرامج العلاجية، وتمكنت الجمعية من تدريب 596 مختصاً ومختصةً وتم تطوير مهاراتهم من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين، وحصلت الجمعية خلال العام على 5 منافسات جديدة لمشاريع تنموية بلغ نسبة الإنجاز فيها 27%.

وأشار السمنودي إلى أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية خلال العام 2023 بلغ 93%، كما بلغت نسبة تقييم الحوكمة للجمعية 99.66%. وبلغت نسبة معالجة الشكاوى 98%. كما تمكنت الجمعية بخفض نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى 7.7%.

وتشرفت الجمعية بحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد عن فئة المنظمات غير الربحية.

واختتم السمنودي أن المودة ملتزمة بتقديم رسالتها في تحسين جودة الحياة الأسرية عبر برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة. بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة