المودة تقدم آلاف الخدمات لأكثر من 56 ألف مستفيد

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية أكثر من 115 ألف خدمة لأكثر من 56 ألف مستفيد ومستفيدة عبر مبادراتها التنموية بمركز مكرمة لتمكين المرأة، ومركز المودة للإصلاح وللإرشاد الأسري ومركز الحماية من العنف الأسري ومنصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية وبرنامج كفاءة لتدريب المختصين ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

الإرشاد وفض النزاعات

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الجمعية قدمت خدمة الإرشاد وفض النزاعات إلى 19,110 مستفيدات ومستفيدين وبلغ متوسط نسبة الصلح 59%، كما مكّنت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 1,466 سيدةً اقتصادياً لمساعدتهن في إعالة أسرهن، وبلغت نسبة التمكين 13,24%.

ومن خلال منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، تم تدريب 16,906 متدربين ومتدربات بلغ متوسط نسبة مهاراتهم 76%.

وعبر مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، تم لم شمل 2,166 أسرة منفصلة بأبنائهم وتمكن المركز من تحويل 13% من الحالات إلى زيارة بالتراضي عبر المنزل. وبلغ عدد النساء والأطفال الذين تمت حمايتهم عبر مركز الحماية 15,225 وبلغ متوسط نسبة إغلاق البلاغات الواردة إلى المركز 97%.

كما بلغ متوسط رضا أصحاب المصلحة 93%. وبلغت الوصول والمشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية التي قام بنشرها مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

علاج الأطفال

وأضاف السمنودي أنه تم علاج 676 طفلاً يعانون من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر واجتاز 57% من الأطفال البرامج العلاجية، وتمكنت الجمعية من تدريب 596 مختصاً ومختصةً وتم تطوير مهاراتهم من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين، وحصلت الجمعية خلال العام على 5 منافسات جديدة لمشاريع تنموية بلغ نسبة الإنجاز فيها 27%.

وأشار السمنودي إلى أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية خلال العام 2023 بلغ 93%، كما بلغت نسبة تقييم الحوكمة للجمعية 99.66%. وبلغت نسبة معالجة الشكاوى 98%. كما تمكنت الجمعية بخفض نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى 7.7%.

وتشرفت الجمعية بحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد عن فئة المنظمات غير الربحية.

واختتم السمنودي أن المودة ملتزمة بتقديم رسالتها في تحسين جودة الحياة الأسرية عبر برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة. بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.