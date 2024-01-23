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بعدد 70 حادثًا فيما سجل الرجال 385

النساء في حفر الباطن أقل حوادث من الرجال

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ مساءً
النساء في حفر الباطن أقل حوادث من الرجال
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت إحصائية رسمية صادرة من لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عن انخفاض حوادث الإصابات والوفيات في محافظة حفر الباطن بنسبة 24% خلال العشرة أشهر الماضية لعام 2023م، فيما انخفض عدد المصابين بالحوادث إلى 281 مقارنة بعام 2022 التي وصلت فيه عدد الحوادث إلى 394 حادثًا.

انخفاض نسبة الوفيات

وأوضح التقرير انخفاض نسبة الوفيات بالحوادث المرورية بالمحافظة إلى 24% بتسجيل 44 حالة وفاة مقارنة بعام 2022م الذي سجل 58 وفاة، وسجلت الفئة العمرية من عمر 21 إلى 25 أكبر نسبة حوادث بعدد 93 حادثًا، تلتها الفئة العمرية من 16 إلى 20 بـ 74 حادثًا مروريًّا.

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وسجل النساء بمحافظة حفر الباطن أقل نسبة حوادث من الرجال بعدد 70 حادثًا، فيما سجل الرجال 385 حادثًا مروريًّا، كما أظهرت الإحصائية الحالات الصحية التي حدثت خلال الحوادث، حيث بلغ عدد السليمين من الإصابات 130 شخصًا، و281 شخصًا تم نقله للمستشفى، فيما بلغ عدد المتوفين في مواقع الحوادث 39 شخصًا، و5 وفيات داخل المستشفى.

الجنسيات الأكثر تسجيلًا

وعن الجنسيات الأكثر تسجيلًا للحوادث تصدرت الجنسية الباكستانية القائمة بـ25 حادثًا، فيما سجلت الجنسية البنجلاديشية 17 حادثًا، يليها الجنسية المصرية بـ17 حادثًا.

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