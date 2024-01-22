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تتزايد في حالات السمنة

النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣١ مساءً
النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة
المواطن - فريق التحرير

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قالت استشارية طب الباطنية، الدكتورة عائشة العصيل: إن النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة.

وتابعت الاستشارية، في تصريحات إلى الإخبارية، أن احتمالات الإصابة بحصوات المرارة؛ تتزايد في حالات السمنة، وتناول هرمونات منع الحمل، وكذلك في حالة إجراء عملية تكميم المعدة.

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وأضافت أن فقدان الوزن بكمية كبيرة في وقت كبير أو فقدان الوزن نتيجة عمليات التكميم يجعل السيدات أكثر عرضة لإصابة بحصوات المرارة.

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