هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة روبوت دردشة ذكي يشتم شركة توصيل وعميل سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية قوة الأفكار ترتقي بمستوى الشراكات في منتدى الألكسو للأعمال منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف
قالت استشارية طب الباطنية، الدكتورة عائشة العصيل: إن النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة.
وتابعت الاستشارية، في تصريحات إلى الإخبارية، أن احتمالات الإصابة بحصوات المرارة؛ تتزايد في حالات السمنة، وتناول هرمونات منع الحمل، وكذلك في حالة إجراء عملية تكميم المعدة.
وأضافت أن فقدان الوزن بكمية كبيرة في وقت كبير أو فقدان الوزن نتيجة عمليات التكميم يجعل السيدات أكثر عرضة لإصابة بحصوات المرارة.