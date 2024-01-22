قالت استشارية طب الباطنية، الدكتورة عائشة العصيل: إن النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة.

وتابعت الاستشارية، في تصريحات إلى الإخبارية، أن احتمالات الإصابة بحصوات المرارة؛ تتزايد في حالات السمنة، وتناول هرمونات منع الحمل، وكذلك في حالة إجراء عملية تكميم المعدة.

وأضافت أن فقدان الوزن بكمية كبيرة في وقت كبير أو فقدان الوزن نتيجة عمليات التكميم يجعل السيدات أكثر عرضة لإصابة بحصوات المرارة.