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لم يسبق لأصفر الرياض الفوز باللقب من قبل

النصراويون: التتويج بـ دوري أبطال آسيا هدفنا الأول

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
النصراويون: التتويج بـ دوري أبطال آسيا هدفنا الأول
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إدارة مسلي آل معمر بدعم الفريق الكروي الأول بأفضل الصفقات خلال شهر يناير الجاري، وذلك للفوز بـ دوري أبطال آسيا موسم 2023/ 2024.

ودشنت جماهير النصر وسمًا بعنوان “الآسيوي مطلب نصراوي”، في إشارة منهما إلى رغبتهما في رؤية العالمي بطلًا لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

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وكان فريق العالمي تأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، محتلًّا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

بطولات الأصفر في آسيا

وعلى المستوى الآسيوي، حقق العالمي من قبل لقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 1998 بجانب الفوز بلقب كأس السوبر الآسيوي عام 1999.

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