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خلال الميركاتو الشتوي الحالي

النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٢ مساءً
النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي النصر، حسمت موقفها من التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

النصر يفتح ملف الحارس الأجنبي

وعلق الإعلامي علي العنزي، قائلًا: “إدارة العالمي تُعيد النظر في صفقة الحارس الأجنبي، وتفتح الملف مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

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وأشار علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة النصراوية.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وارتبط اسم حارس مرمى الأهلي، المصري محمد الشناوي مؤخرًا بالانتقال إلى العالمي، إلا أن عضو مجلس الإدارة، عبدالعزيز العمران، نفى هذه الأنباء، وأكد أنه خارج حساباتهم، مشدداً على ثقتهم في نواف العقيدي.

وقد تعود إدارة العالمي إلى التفاوض مع محمد الشناوي، خاصة أنها حاولت التعاقد معه أكثر من مرة، كما أنه يُعد من أبرز الحراس العرب، وخطف الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية البرونزية.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

العالمي في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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