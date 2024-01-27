النصر يرفض رحيل خالد الغنام نهائيًا

تُخيم حالة من الغموض على مصير خالد الغنام مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث ارتبط اسمه بالرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي.

خالد الغنام مستمر

وعلق الإعلامي علي الحربي، على موقف اللاعب، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: مؤكد جدًا.. حتى هذه اللحظة خالد الغنام مُستمر مع نادي النصر؛ ولن ينتقل انتقال نهائي.. نادي النصر رفض جميع العروض”.

كما أكدت تقارير تعثر مفاوضات إدارة الاتفاق مع نادي النصر، من أجل التعاقد مع خالد الغنام في يناير الحالي، ولم تكتمل الصفقة حتى الآن، وبات مهددة بالإلغاء، ما يزيد من فرص بقاء اللاعب.

وابتعد خالد الغنام عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وخرج من حسابات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ليبدي رغبته في الرحيل، وتلقى أكثر من عرض رسمي.

وانضم الغنام صاحب الـ23 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير عام 2020، قادمًا من صفوف القادسية، وشارك معه في 105 مباريات رسمية، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.