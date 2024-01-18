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لتدعيم صفوفه في الشتاء

النصر يستهدف ضم روبرت أربوليدا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٧ مساءً
النصر يستهدف ضم روبرت أربوليدا
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي النصر لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، ليرتبط اسمها بنجم ساو باولو البرازيلي، روبرت أربوليدا.

النصر مهتم بضم روبرت أربوليدا

وأكدت صحيفة ole الأرجنتينية، خلال الساعات الماضية، أن المدافع الإكوادوري روبرت أربوليدا على رادار النصر، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع ساو باولو خلال الفترة الماضية.

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روبرت أربوليدا
أربوليدا

وخطف أربوليدا صاحب الـ32 عامًا، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساو باولو، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب كأس البرازيل العام الماضي، وينتهي تعاقده في ديسمبر 2024.

ويلعب روبرت أربوليدا في صفوف ساو باولو منذ عام 2017، ولعب 230 مواجهة بقميصه في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وصنع 5 آخرين، وشارك في 38 مباراة مع منتخب الإكوادور، وهز الشباك مرتين.

روبرت أربوليدا
أربوليدا

النصر يستعد لجولة الصين

على الجانب الآخر، يستعد النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين في جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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