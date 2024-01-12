النصر يسعى لرحيل فوفانا و3 عروض لضمه

يبدو أن النجم الإيفواري سيكو فوفانا، اقترب من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

3 عروض أمام فوفانا

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر يرغب في توفير مكان بقائمة اللاعبين الأجانب بالفريق، لذلك يسعى لرحيل سيكو فوفانا على سبيل الإعارة.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن إدارة نادي النصر على استعداد لتحمل حتى نصف راتبه؛ لتسريع عملية رحيله، مؤكدًا أن هناك 3 فرق أبدت بالفعل اهتمامها بالتعاقد معه.

وشددت تقارير سابقة على أن إدارة النصر، عرضت النجم الإيفواري صاحب الـ28 عامًا، على نادي الشباب، لتسهيل عملية انتقال متعب الحربي إلى صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي.

وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

النصر في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.