اقتربت إدارة نادي النصر، من ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، الأسترالي هاري سوتار، في الميركاتو الشتوي الحالي.

النصر يقترب من ضم هاري سوتار

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر في طريقه لحسم صفقة هاري سوتار، ويجري الآن محادثات مع إدارة ليستر سيتي الإنجليزي، لضمه في يناير الحالي.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي النصر سيُقيد هاري سوتار في قائمته بدلًا من الإيفواري سيكو فوفانا، الذي تعمل الإدارة على رحيله على سبيل الإعارة.

وكان سوتار صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي في يناير الماضي، قادمًا من ستوك سيتي، كما يلعب مع المنتخب الأسترالي منذ عام 2019.

النصر في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.